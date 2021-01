Il vaccino nelle Rsa e la reticenza del personale sanitario Nella struttura milanese | “Uno su tre è contrario | l’obbligo può essere una strada”

(Di martedì 19 gennaio 2021) Giornate di vaccinazioniRsa comunale di Milano. In quella di via Pindaro 44 gestita dall’Impresa sociale Anteo, tocca al. Oltre un centinaio gli ospiti, già tutti vaccinati anche grazie alla nuova normativa, che ha consentito al direttorePietro Tramanzoli di assumersi la responsabilità della firma del consenso per quanti erano privi di un tutore e di fatto incapaci. Per il, invece, ci si è dovuti accontentare del 70% circa. Non un pessimo risultato, visto che si tratta dell’obiettivo minimo che l’Italia si è data a livello nazionale per le Residenze per anziani. Nonostante i colloqui informativi avviati dalla direzione con i singoli lavoratori, molti sono rimasti fermi sulle proprie opinioni contrarie al. “La velocità con la quale i vaccini sono stati ...

RobertoBurioni : Da un lato il virus che corre con nuove varianti più contagiose, dall'altro potrebbe essere vicina l'approvazione d… - RobertoBurioni : Il 29 gennaio (o prima) EMA si esprimerà sull'autorizzazione del vaccino Astra-Zeneca. Cosa è stato fatto (e cosa è… - galata_mf : RT @Yi_Benevolence: Con il vaccino nelle RSA stanno ammazzando quelli che sono sopravvissuti al virus. - Inverno_72 : RT @Yi_Benevolence: Con il vaccino nelle RSA stanno ammazzando quelli che sono sopravvissuti al virus. -

Ultime Notizie dalla rete : vaccino nelle

Il Sole 24 ORE

Il commissario: "Finché non ci verrà comunicata la disponibilità delle dosi per le prossime settimane non saremo in grado di stabilire una tempistica precisa. E vale anche per farmacisti e medici a pa ...La scuola ci riprova: lunedì mattina, seppure alternati per rispettare l'indicazione della presenza al 50 per cento, torneranno in classe circa 650 mila studenti delle superiori ...