Frasi della buonanotte: ecco le migliori di oggi 19 Gennaio

Frasi della buonanotte – buonanotte a tutti! Questa giornata volge al termine e ricevere la buonanotte da parte di qualcuno che ci è caro è sicuramente un pensiero gradito. Andare a letto con il sorriso è una sensazione piacevole. ecco qui pronte per voi una serie di Frasi per augurare la buonanotte.

• È bello quando di notte le parole diventano silenzio. Quando il silenzio diventa musica e quando l'immaginazione diventa un sogno. buonanotte. (Giorgia Stella)

• Sono qui sdraiato nel letto, il tempo di aprire un libro sognare l'altrove che puoi chiudere gli occhi pensando a te. Felice notte. (Fabrizio Caramagna)

• Fuggire il riposo, fuggiremo il sonno supereremo in velocità l'alba e la primavera e prepareremo giorni e stagioni a misura ...

