L’Inter cambia nome: da marzo sarà “Inter Milano” (Di lunedì 18 gennaio 2021) La scelta per rendere il club più riconoscibile a livello globale L’Inter, il cui nome per esteso è Internazionale, cerca, per ironia della sorte, di esserlo anche a livello di riconoscibilità globale. Che significa? Semplice, che da marzo il club del gruppo Suning (di cui sta parlando molto in questi giorni per una eventuale cessione) ha deciso che la società si chiamerà Inter Milano. La proprietà cinese, attenta al mercato e alle dinamiche di marketing ha preso questa scelta per riuscire a rivendere meglio il brand. Leggi anche: Nike presenta la nuova maglia delL’Inter per la stagione 2020/21 A lanciare l’indiscrezione “Gazzetta Dello Sport” che sostiene come a marzo, proprio per l’anniversario dei 113 anni del club ... Leggi su 361magazine (Di lunedì 18 gennaio 2021) La scelta per rendere il club più riconoscibile a livello globale, il cuiper esteso ènazionale, cerca, per ironia della sorte, di esserlo anche a livello di riconoscibilità globale. Che significa? Semplice, che dail club del gruppo Suning (di cui sta parlando molto in questi giorni per una eventuale cessione) ha deciso che la società si chiamerà. La proprietà cinese, attenta al mercato e alle dinamiche di marketing ha preso questa scelta per riuscire a rivendere meglio il brand. Leggi anche: Nike presenta la nuova maglia delper la stagione 2020/21 A lanciare l’indiscrezione “Gazzetta Dello Sport” che sostiene come a, proprio per l’anniversario dei 113 anni del club ...

Gazzetta_it : #SerieA l’ #Inter a inizio marzo cambia nome e logo: sarà #InterMilano - Eurosport_IT : Addio 'Football Club Internazionale Milano', si chiamerà '#InterMilano': la svolta di #Suning per essere più ricono… - 361_magazine : L'inter cambia nome #intermilano - Number815 : RT @Soppressatira: L’Inter cambia nome in “Inter Milano”. Battono la Juventus così raramente che, per l’euforia, rivoluzionano la società.… - GiovyDean : RT @Soppressatira: L’Inter cambia nome in “Inter Milano”. Battono la Juventus così raramente che, per l’euforia, rivoluzionano la società.… -

Ultime Notizie dalla rete : L’Inter cambia SNAI – Serie A: più Inter che Juve La prima gioia di Conte a 2,50 Fortune Italia