Covid, Francia: da sabato coprifuoco anticipato alle 18 (Di giovedì 14 gennaio 2021) In Francia il coprifuoco, che attualmente inizia alle 20, da sabato sarà anticipato alle 18 su tutto il territorio nazionale 'per almeno 15 giorni'. Lo ha annunciato il primo ministro Jean Castex ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di giovedì 14 gennaio 2021) Inil, che attualmente inizia20, dasarà18 su tutto il territorio nazionale 'per almeno 15 giorni'. Lo ha annunciato il primo ministro Jean Castex ...

TgLa7 : #Covid,#Francia: coprifuoco anticipato alle 18. Castex: 'In tutto il Paese da sabato per almeno 15 giorni' - LaStampa : Covid, in Francia scatta il coprifuoco alle 18 in tutto il Paese: “Le scuole restano aperte” - MediasetTgcom24 : Covid, Francia: da sabato coprifuoco anticipato alle 18 #francia - serenel14278447 : Covid: Francia, coprifuoco anticipato alle 18 - Ciribini : RT @LaStampa: Covid, in Francia scatta il coprifuoco alle 18 in tutto il Paese: “Le scuole restano aperte” -