Rifiuti nucleari, nessuno vuole ospitare il deposito. Dai timori per l'agricoltura a quelli per il turismo. "Esonerare le zone protette, si punti ai siti militari" (Di martedì 12 gennaio 2021) La pubblicazione della proposta di Cnapi, la Carta Nazionale delle Aree Potenzialmente idonee a ospitare il deposito Nazionale di Rifiuti radioattivi ha provocato levate di scudi ovunque, tra sindaci e governatori. Piemonte, Lazio, Toscana, Basilicata, Puglia, Sicilia, Sardegna le regioni dove sono state individuate aree potenzialmente idonee a ospitare il deposito. Mentre Daniele Pane, sindaco leghista del Comune di Trino Vercellese che da oltre tre decenni già ospita un deposito provvisorio di Rifiuti radioattivi (che prima era una centrale nucleare) ha manifestato la propria disponibilità alla realizzazione di un nuovo deposito per lo stoccaggio definitivo (ma il Comune è stato escluso dall'elenco pubblicato dalla Sogin), la stragrande maggioranza ...

