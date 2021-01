Coronavirus | ultime news Seconda scorta dosi Pfizer in arrivo nei 294 punti vaccini LIVE

(Di martedì 5 gennaio 2021) Sono inin queste ore, a bordo dei tir nei vari hub vaccinali di tutta Italia, le altre 470miladel vaccino dellaBiontech. E' latranche delle spedizioni destinate al nostro Paese che in questa prima fase ha diritto a 3,4 milioni di. Locatelli: "Già somministrate 179mila". Nella notte libera dal Cdm alle nuove misure in vigore dal 7 al 15 gennaio

Regno Unito, il premier Johnson annuncia lockdown totale - Numeri pesanti in Veneto: 3.151 contagi e 175 morti nelle ultime 24 ore. Le vittime totali sono quasi settemila.

Con un’intervista concessa al “Corriere della Sera”, dopo aver premesso che non tutti i virus innescano delle pandemie, Ilaria Capua ha aggiunto che il Coronavirus è esploso per via di un fattore che ...

A causa di nuove restrizioni in vigore In Inghilterra e in gran parte della Scozia, Apple ha temporaneamente chiuso tutti i suoi negozi nel Regno Unito. La società gestisce 38 negozi nel Regno Unit ...