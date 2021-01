Baseball, morto Emanuele Chiapasco: pioniere in Italia (Di sabato 2 gennaio 2021) Addio all'ultimo pioniere. Emanuele Chiapasco, Lele per gli amici, è morto a Como a 90 anni dopo una vita di successi professionali, da dirigente d'azienda, ma anche dopo un passato sportivo nel ... Leggi su gazzetta (Di sabato 2 gennaio 2021) Addio all'ultimo, Lele per gli amici, èa Como a 90 anni dopo una vita di successi professionali, da dirigente d'azienda, ma anche dopo un passato sportivo nel ...

Giacinto_Bruno : La tragedia di Gregory, promessa del baseball morto a 17 anni - ziolions4219 : RT @CiaoKarol: Addio a Gregory Guarnieri, campione del baseball morto nella sua cameretta. Aveva 17 anni: Gregory Guarnieri non ce l’ha fat… - rossanafrancio1 : RT @CiaoKarol: Addio a Gregory Guarnieri, campione del baseball morto nella sua cameretta. Aveva 17 anni: Gregory Guarnieri non ce l’ha fat… - CiaoKarol : Addio a Gregory Guarnieri, campione del baseball morto nella sua cameretta. Aveva 17 anni: Gregory Guarnieri non ce… - CiaoKarol : ++ È morto nella notte Gregory Guarnieri, aveva solo 17 anni ++ UNA PREGHIERA PER TE. RIPOSA IN PACE ?????? -

Ultime Notizie dalla rete : Baseball morto Addio Chiapasco, l’ultimo pioniere del Baseball italiano La Gazzetta dello Sport Addio a Gregory Guarnieri, campione del baseball morto nella sua cameretta. Aveva 17 anni

È morto nella notte Gregory Guarnieri, studente diciassettenne che abitava in frazione Rifreddo a Mondovì, nel Cuneese.

Tragedia a Mondovì, Gregory Guarnieri morto a 17 anni: stava giocando ai videogames

A fare la drammatica scoperta è stata la madre del ragazzo, che ha trovato il suo corpo senza vita nella sua camera da letto. Nonostante i soccorsi, per il 17enne, giovane promessa del baseball locale ...

È morto nella notte Gregory Guarnieri, studente diciassettenne che abitava in frazione Rifreddo a Mondovì, nel Cuneese.A fare la drammatica scoperta è stata la madre del ragazzo, che ha trovato il suo corpo senza vita nella sua camera da letto. Nonostante i soccorsi, per il 17enne, giovane promessa del baseball locale ...