(Di venerdì 3 maggio 2024) È stata presenta ieri pomeriggio nella sala commissioni della Provincia, da sempre al fianco di queste iniziative, ‘Allper 2 – insieme, alleniamo all’’ ladidel progetto provinciale AllSport, coordinato dal centro di servizio per il volontariato Csv. L’obiettivo è di raccogliere diecimila euro per offrire a venti giovani reggiani con disabilità un anno di sport, grazie all’affiancamento di altrettanti tutor per l’. A sostenerla ci sono anche Lorenzo Uglietti e Matteo Chillo della Unahotels, Lorenzo Libutti (Reggiana) e Veronica Martini, due volte campionessa italiana paralimpica di spada. Laè già attiva sulla piattaforma ‘IdeaGinger’ ed è stata ...

All inclusive per 2, campagna di raccolta fondi per l'inclusione sportiva a Reggio Emilia - La campagna 'All inclusive per 2' mira a raccogliere fondi per offrire a venti giovani reggiani con disabilità un anno di sport e inclusione. Testimonial e premi per i donatori sono disponibili su Ide ... Continua a leggere>>

Un anno di sport inclusivo: parte la campagna di raccolta fondi per All inclusive Sport con Chillo, Libutti e Martini - A sostenerla, vi sono anche Lorenzo Uglietti e Matteo Chillo, playmaker della Unahotels Pallacanestro Reggiana, Lorenzo Libutti, della Reggiana Calcio e Veronica Martini, due volte campionessa ... Continua a leggere>>

Baronissi, la candidata Sindaco Anna Petta: “La nostra campagna elettorale parte dalle frazioni di Baronissi verso il centro” - BARONISSI (SA) - Parte dalle frazioni il viaggio di ascolto di Anna Petta, candidata Sindaco per le prossime elezioni comunali a Baronissi. In occasione delle ... Continua a leggere>>