Under 17 fase interregionale Le biancazzurre in extremis pareggiano con la Fiorentina

(Di venerdì 3 maggio 2024) Muovono per la prima volta la classifica nellale17 della San Marino Academy e lo fanno strappando il pari allanegli ultimissimi istanti di gara (1-1). Parte bene la Viola a Domagnano, costruendo occasioni in serie nelle prime battute e sbagliandone una molto grande con Balducci. Scena molto simile sul fronte opposto, dove è Toraldo a presentarsi al cospetto di Fadda su assistenza di Tamagnini: strepitoso il portiere ospite nello schermare l’attaccante biancazzurra da pochi passi.che passa, poco più tardi, mentre ledella Repubblica devono aspettare il quinto minuto di recupero per tirare un piccolo sospiro di sollievo. Esattamente quando D’Angelo gira a centro area per Forcellini, salita con tutte le compagne per sfruttare ...

