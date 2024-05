Malgrati | Scendiamo in C - ma a testa alta

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di venerdì 3 maggio 2024) Un Lecco impeccabile per più di un’ora cede nel finale alla Sampdoria di Andrea Pirlo cinica e spietata, capace di far valere il peso di una rosa più lunga e di livello superiore. Ai ragazzi del Lecco, già matematicamente retrocessi in C, i tifosi chiedevano impegno per la maglia, la città e la tifoseria. E sull’impegno messo in campo dagli uomini di Andreanon si può dire proprio nulla così come non si può eccepire su una prestazione ottima per almeno 70 minuti. Poi nel finale, in inferiorità numerica per l’espulsione di Franco Lepore (uno dei migliori nel corso di questa annata) per doppia ammonizione, il Lecco ha dato spazio ad una Samp fin lì poco bella e pochissimo pericolosa ed è uscito dal campo con la solita sconfitta di misura. Lecco che detiene il triste primato di peggior attacco (solo 32 gol come lo Spezia) e peggior difesa del campionato (67 ...