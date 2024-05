Basket Divisione regionale 1 La Raggisolaris Academy ospita Riccione Russi coi Tigers - Massa in casa con Bertinoro

(Di venerdì 3 maggio 2024) Doppia sconfitta per le formazioni ravennati. IlClubcade 55-90 (18-15; 21-45; 41-66) indello Scirea, mentre laperde 55-80 (9-14; 23-36; 43-62) sul campo del GranaroloVillage. Una sconfitta che permette ai faentini di mantenere la tredicesima posizione a quattro giornate dalla fine, piazzamento che varrebbe la salvezza diretta. Non è sceso in campo ilLombarda, che l’8 maggio la garalinga con il Grifo Imola. Stasera l’ospiterà alle 21riceverà alle 21.15 iVillanova eLombarda giocherà inconalle ...

L’Academy della raggisolaris perde in casa del Granarolo basket Village - Niente da fare per la raggisolaris Academy sul campo del Granarolo basket Village, aggiudicatosi il match con grande merito. La sconfitta non ‘rovina’ ... Continua a leggere>>

Seconda vittoria consecutiva nella Poule Nazionale per l'Under 17 Eccellenza - Seconda vittoria consecutiva nella Poule Nazionale per l'Under 17 Eccellenza biancorossa che, dopo aver vinto a Genova, espugna anche il campo di Varese. Unieuro Forlì ancora in lizza per un posto ... Continua a leggere>>

Papini, un nome, una garanzia: il torneo fa ancora numeri record - Passano gli anni, ma il memorial “Claudio Papini” è sempre garanzia di successo. Siamo all’edizione numero 16 di questa manifestazione che da sempre ... Continua a leggere>>