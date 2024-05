L’E-Work non si ripete Si gioca tutto alla bella

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di venerdì 3 maggio 2024) Omeps Battipaglia 69 E-Faenza 56 OMEPS BATTIPAGLIA: Lombardi ne, Seka 2, Potolicchio 4, Mini ne, Yurkevichus 10, Policari, Smorto 15, Chiovato ne, Johnson 16, Milani, Domenger 10, Ferrari 12. All.: Dragonetto. E-FAENZA: Franceschelli 4, Edokpaigbe, Niemojewska, Cvijanovic 15, Tagliamento 10, Peresson 3, Spinelli, Grande, Dixon 24, Brossmann. All.: Seletti Arbitri: Duccio - Caforio - Frosolini Note – Parziali: 11-18; 35-29; 50-40 Tiri da 2: Battipaglia: 21/38, Faenza: 18/48; Tiri da 3: Battipaglia: 7/21, Faenza: 5/20; Tiri liberi: Battipaglia: 6/6, Faenza: 5/8; Rimbalzi: Battipaglia: 42, Faenza: 36. L’E-non concede il bis e deve cedere il passo ad una Battipaglia mostratasi più continua nell’arco dei quaranta minuti. Ora ci si giocheràdomenica al PalaBubani in gara 3 (possibile che ...