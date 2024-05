Calcio In Promozione la stagione rischia di essere fallimentare Pontremolese - playoff appesi a un filo sottile

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di venerdì 3 maggio 2024) Contrariamente a quanto avevano previsto i vertici societari, laa 90’ minuti dalla fine della regular season non è stata in grado di conservare l’area dei, soprattutto dopo la vittoria di Pieve Fosciana quando sembrava sua. La sconfitta rimediata sul prato del Lunezia contro il San Piero a Sieve ha evidenziato un crollo cui, salvo ribaltoni al momento impronosticabili, è impossibile porre rimedio, tenuto conto che, domenica prossima gli azzurri, fermi sulle gambe e nelle idee traslocheranno i loro “problemi“ in casa del Settimello. Lo scivolene di domenica, anche se causato da una rete in netto fuorigioco che "hanno visto a occhio nudo fin dal passo dello Stelvio" ha allungato la striscia di risultati negativi che hanno macchiato il curriculum dei protagonisti, ovviamente in negativo, della. A ...