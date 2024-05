Sfida salvezza - Bereszynski carica l’Empoli | Servirà una prestazione al nostro livello

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di venerdì 3 maggio 2024) di Simone Cioni Arrivato in estate in prestito con diritto di riscatto dalla Sampdoria, dopo aver vinto lo scudetto a Napoli da comprimario, a Empoli Bartosz Beriszynski si è rivelato una pedina preziosa. Ed è proprio il difensore polacco a presentare il delicato scontro diretto di domenica col Frosinone. Quanto conta questa partita? "Sappiamo che il campionato è nella sua parte finale, mancando quattro gare e ognuna di queste è importantissima. Con il Frosinone è uno scontro diretto e sappiamo che le squadre che lottano per lasono tutte lì a distanza ravvicinata. Stiamo preparando al meglio la gara di domenica che giochiamo in casa, faremo il massimo per vincere". A Bergamo, nonostante il ko, è arrivata una buona prova, quanto conta in termini di consapevolezza? "Dopo Lecce abbiamo fatto dei buoni risultati e delle belle partite, contro il Napoli ...