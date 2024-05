Puppi e Sortini prenotano il biglietto per gli Europei Alla Dario e Willy le firme di Beltrami e Pallini

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di venerdì 3 maggio 2024) Francescoed Elisamettono l’ipoteca sulla partecipazione ai Campionatidi corsa in montagna in programma ad Annecy (Fra) dal 26 maggio al 2 giugno aggiudicandosi il “Vertical Fénis 2024 – 7° Memorial Beppe Brunier“, andato in scena nella località valdostana. La gara, che vedeva al via 653 iscritti, si è svolta lungo un percorso di 6,1 km con un dislivello complessivo di 1026 metri e ha visto arrivare in solitaria in campo maschile il 32enne bergamasco Francesco, portacolori dell’Atletica Valle Brembana, con il tempo di 38’31’’, che ha preceduto il conterraneo Andrea Elia (La Recastello Radici Group), terzo posto per il bresciano d’adozione Henri Aymonod dell’US Malonno. Fra le donne la valtellinese(Atletica Alta Valtellina) con 48’49’’. Al completamento delle ...