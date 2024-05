Basket femminile - contro Torino la trascinatrice è Siciliano con 24 punti e 11 assist Vigarano strepitosa anche in casa | è salvezza in serie A2

(Di venerdì 3 maggio 2024) È meritatissimaper la Giara, che per quanto mostrato nellaplay outilTeen, centra con grande merito la: sofferta, ma meritata. Le piemontesi sono partite meglio, forse sentendo meno la tensione: al 5’ è 6-11, che diventa 16-20 alla prima pausa. Quando in avvio della seconda frazioneallunga con Cristelo (21-31 al 14’), la Giara non smette mai di restare in gara: bomba di Gorjanacz, tripla di Minelli, due liberi di. In 1’ ilbreak di 8-0 riporta sotto la Giara, che allunga con le bombe di Tintori e Gorjanacz: al 17’ è 35-31, che significa 14-0 di parziale.chiude meglio il primo tempo, il terzo quarto vive ...

