Lucchese | primi passi dentro il futuro Evacuo sarà il nuovo direttore sportivo

(Di venerdì 3 maggio 2024) Esordiente chiama esordiente. Dopo Alessandro Frara, da qualche mese a casa, pagato dalla, però, fino al giugno 2025, ecco in arrivo il napoletano Felice, anche lui alla sua prima esperienza da. Manca solo l’ufficialità da parte della società, ma, ormai, i giochi sono davvero fatti. A differenza di quanto era accaduto lo scorso anno, quando fu scelto come allenatore il "deb" Giorgio Gorgone, questa volta la scelta dovrebbe cadere su un tecnico più esperto. Ed il nome che circola con una certa insistenza, è quello di Giovanni Ferraro – 55 anni, da Vico Equense, comune della città metropolitana di Napoli, sulla penisola sorrentina – , che, in carriera, ha guidato il Pomigliano, l’Arzanese, il Gragnano, il Savoia, il Giugliano, il Catana ed il Nardò. Dunque solo esperienze al Sud, ma ...

Alla Lucchese sembra essere di moda il "ballo" dei debuttanti. Se le indiscrezioni che circolano in queste ore sono vere, potrebbe ripetersi la situazione dello scorso anno, quando la società decise di ingaggiare come direttore sportivo l’ex centrocampista del Frosinone, Alessandro Frara, alla sua ... Continua a leggere>>

Valentino, procuratore di Tumbarello: "La lucchese non si è fatta più sentire" - Archiviata la stagione 2023/24, in casa lucchese è arrivato il momento di pianificare il futuro. Oltre alla nomina del nuovo direttore sportivo, a tenere banco è anche la questione legata al futuro di ... Continua a leggere>>

lucchese: prove tecniche di futuro. evacuo in pole position come "diesse" - Fu in lizza fino all’ultimo anche lo scorso anno, poi fu scelto Frara. Anche lui ex Frosinone e sarebbe un "debuttante" nel ruolo ... Continua a leggere>>

lucchese verso il futuro; evacuo più vicino e poi… - CALCIO C - Archiviata la stagione 2023/2024 che non passerà alla storia come indimenticabile, alla lucchese si guarda giocoforza al futuro. Il primo tassello sarà la definizione del nuovo DS. Tutte le ... Continua a leggere>>