David di Donatello | attesa per la grande serata del cinema italiano

(Di venerdì 3 maggio 2024)questa sera in diretta su Raiuno,, alle ore 20,30 per la 69 edizione deidi. A condurre il programma dagli studi di Cinecittà, Carlo Conti e Alessia Marcuzzi , una coppia che in video funziona. Tra gli ospiti due Premi Oscar, il nostro grandissimo regista, Paolo Sorrentino e Justine Triet. Presenti in un'atomosfera holywoodiana , fatta di luci e abiti sfarzosi le attrici Claudia Gerini, Eleonora Giorgi, Elena Sofia Ricci, Isabella Rosselini e gli attori Federico Ielapi, Josh O' Connor , e Nicolas Maufas.. Anticipiamo alcuniche verranno consegnati: A Milena Vukotic e Giorgio Morder alla Carriera; ilSpeciale a Vincenzo Mollica, giornalista e scrittore; Il Miglior Film Internazionale è: “Anatomia di una caduta”, di Justine Triet; il ...

(Adnkronos) – tutto pronto per la 69esima edizione dei Premi David di Donatello 2024 . Saranno Carlo Conti e Alessia Marcuzzi a condurre la cerimonia di premiazione, in onda oggi, venerdì 3 maggio, in diretta in prima serata su Rai 1 dalle 20.35, e trasmessa per la prima volta in 4K (sul canale ... Continua a leggere>>

Conti e Marcuzzi conducono la cerimonia di premiazione, in onda oggi in diretta in prima serata su Rai 1 dalle 20.35 tutto pronto per la 69esima edizione dei Premi David di Donatello 2024 . Saranno Carlo Conti e Alessia Marcuzzi a condurre la cerimonia di premiazione, in onda oggi, venerdì 3 ... Continua a leggere>>

(Adnkronos) – tutto pronto per la 69esima edizione dei Premi David di Donatello 2024 . Saranno Carlo Conti e Alessia Marcuzzi a condurre la cerimonia di premiazione, in onda oggi, venerdì 3 maggio, in diretta in prima serata su Rai 1 dalle 20.35, e trasmessa per la prima volta in 4K (sul canale ... Continua a leggere>>

"david di donatello 2024" con Carlo Conti e Alessia Marcuzzi: dove vederli in diretta e candidature - La cerimonia di premiazione dei "david di donatello 2024" va in onda oggi, 3 maggio, in prima serata su Rai1, condotta da Carlo Conti e Alessia Marcuzzi. La serata vede la consegna delle statuette ai ... Continua a leggere>>

La cerimonia sarà anticipata dallo special di Enrico Salvatori su Rai Storia. Anche Rai Radio2 racconterà i premi in diretta - La cerimonia di premiazione della 69esima edizione dei david di donatello va in onda in diretta su Rai 1, nella prima serata di oggi, venerdì 3 maggio. Carlo Conti e Alessia Marcuzzi, insieme a tanti ... Continua a leggere>>

Stasera in tv (3 maggio), cosa vedere: lo show dei david o Viola come il mare 2, Miriam Leone terza incomoda - Una serie di appuntamenti da non perdere stasera in prima TV. Dal film Tata Matilda, al successo di Viola come il mare ... Continua a leggere>>