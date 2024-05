Pallamano Chiaravalle donne chiude in testa

(Di venerdì 3 maggio 2024) Chiuso il campionato di A2 femminile conche conclude al primo posto in attesa delle Final 6 per la promozione in A1. A2 femminile, 5^ e ultima giornata: Marsala-Publiesse18-52, Camerano-Edilspi Mattroina 30-18. Classifica:8; Prato 6; Camerano 4; Edilspi Mattroina 2; Marsala 0. SORTEGGIO. Si è tenuto martedì nella sede federale dello Stadio Olimpico, a Roma, il sorteggio che ha stabilito il calendario delle Figh Finals di Serie A2 dove sarà impegnata la Publiesse. La competizione, in programma dal 15 al 19 maggio nella "Casa della" di Chieti

