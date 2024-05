Cus Ancona vola in finale Grifoni ultimo ostacolo

(Di venerdì 3 maggio 2024) Cusinplayoff. Gli universitari staccano il pass per laplayoff del girone D dove ad attenderli c’è la squadra umbravincente sul Recanati. Gli anconetani, sconfitti di misura nella gara di andata (4-3), decidono di partire subito forte, tanto che in pochi minuti trovano il doppio vantaggio con Ferjani e Quercetti. Il Rieti non si fa impressionare e si rende pericoloso in più occasioni, trovando però sulla strada uno Strinati insuperabile. Alla metà del primo tempo gli ospiti accorciano sul 2-1, ma poco dopo i locali allungano di nuovo con Latini. La prima frazione si chiude sul 3-1 in favore degli universitari con il pubblico di casa che applaude la formazione guidata da Battistini. Nella ripresa il Rieti cerca di recuperare il doppio svantaggio, ma il Cussi ...

