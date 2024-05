A Roma è nata la Casa dei Libri Senza Prezzo | ecco dove si trova e come funziona

Leggi tutta la notizia su funweek

(Di venerdì 3 maggio 2024), che passione! A volte si entra in libreria solo con l’intento di “dare un’occhiata” e poi si esce con una busta zeppa di volumi. Non tutti però possono permetterselo. In un’epoca in cui essere lettori diventa quasi un lusso e la diffusione della carta stampata diminuisce in favore di ebook e pubblicazioni online, a Torpignattara ha aperto i battenti ladeiDei: di cosa si tratta? La particolare libreria siin via Ciro da Urbino 17 (Torpignattara). Il concept è semplice: chiunque può scegliere fino a tre volumi e fare un’offerta libera per portarli a. In questo modo è l’acquirente stesso a decidere il valore del ...