Le ultime | i due in ballottaggio ancora con Ndoye ed El Azzouzi A Torino presenti duemila tifosi rossoblù per spingere la squadra Orsolini e Fabbian cercano posto nel Bologna

(Di venerdì 3 maggio 2024) Un altro esodo. Con la speranza che sia decisivo. Ilsarà di scena questa sera all’Olimpico di. La sfida ai granata può valere il sorpasso al terzodell’altra sponda di: quella bianconera, che corteggia Thiago e Conte, ma pure Calafiori e Zirkzee. Il sorpasso chiamarebbe poi la Juventus alla risposta: e dal momento che ladi Allegri, domenica sera, affronterà la Roma, l’eventuale risposta segnerebbe il passo falso della Roma e quindi un allungo forse decisivo per la Champions. Ilè pronto, ipure: saranno in 2mila al seguito della Motta’s band. Da Casteldebole arrivano racconti di unache si è allenata a cento allora tutta la settimana, che farà la propria partita: testa e nervi, a un passo ...

Il Milan va via da Torino col risultato che voleva, un pareggio per 0-0 blindato dall' insuperabile Sportiello , in campo dal 1' al posto dell'acciaccato Maignan. La Juve ntus resta a cinque punti, il secondo posto è davvero vicino quando mancano quattro partite alla fine.Continua a leggere Continua a leggere>>

Giro d'Italia, la prima tappa da Venaria Reale a torino: percorso e altimetria - Nel 2021, ultima edizione apertasi a torino, vinse Ganna la tappa a cronometro ... per arrivare così davanti a tutti nel traguardo posto sul lungo Po e vestirsi subito di rosa. Continua a leggere>>

Il rimpianto senza fine per la tragedia che cambiò il calcio - Il generoso Mazzola promette e Ferruccio Novo pone come condizione che il torino pareggi l’incontro decisivo di San Siro con l’Inter, che insegue a 4 punti e non è ancora rassegnata alla sconfitta. Il ... Continua a leggere>>

Serie A, le gare di oggi: dove vedere torino-Bologna in tv e in streaming - Si torna in campo in serie A in occasione della 35esima giornata di campionato, che si apre oggi con la sfida torino-Bologna e si chiuderà lunedì ... ma chiamato a consolidare il quarto posto dinanzi ... Continua a leggere>>