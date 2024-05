A1 femminile - il ko di mercoledì con Ragusa è costato l’eliminazione ai quarti Coach Vincent in bilico V ner - il peggior finale possibile E ora si aprono profonde riflessioni

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di venerdì 3 maggio 2024) Tanta amarezza. Si chiude nele dei modi la stagione della Virtus. Nata bene, con la conquista del primo storico trofeo in rosa, la Supercoppa, giocata a Pordenone il 23 settembre scorso battendo prima Venezia in semie poi Schio in, l’annata delle bianconere è terminata con il brutto ko, nella gara 3 disera in casa contro. Se le siciliane si confermano bestia nera - 3 sfide giocate 3 vittorie alla Segafredo Arena - la formazione di Pierreha offerto una prestazione brutta e decisamente sottotono, incomprensibile per come era finita, esattamente all’opposto domenica. La pressione, ma soprattutto la poca personalità mostrata dalle bianconere sono costate una eliminazione amarissima nei...