aqua alpha, spettacolo in corsia . I big azzurri si sfidano a Milano - L’aqua alpha trasformerà il polo natatorio in un teatro di sfide dall’altissimo spessore tecnico, grazie ai big del nuoto azzurro, che hanno inserito la manifestazione meneghina nel programma di ... Continua a leggere>>

alpha Male Moves: Shadaya Flexes with New Ride After Snubbing Sir Wicknell’s Gift - They argued that the modest Toyota aqua did not match the grand stature of a self-declared alpha male. Amid the chatter, some took the opportunity to needle Sir Wicknell, suggesting that Shadaya’s ... Continua a leggere>>

L'International alpha Cup accoglie i giganti del nuoto azzurro - Nonostante l'evento sia alla sua seconda edizione, si sta già affermando come un punto di riferimento nel calendario primaverile del nuoto ... Continua a leggere>>