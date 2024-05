Decide un rigore di Gondo - il derby è granata

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di venerdì 3 maggio 2024) REGGIANA 1 MODENA 0 REGGIANA (3-4-2-1): Bardi; Libutti, Rozzio, Pajac (30’st Szyminski); Fiamozzi, Kabashi (39’st Cigarini sv), Bianco (42’st Varela sv), Pieragnolo; Portanova, Melegoni (30’st Antiste);. A disp.: Sposito, Satalino, Vido, Reinhart, Okwonkwo, Blanco, Pettinari, Vergara. All.: Nesta MODENA (4-3-1-2): Gagno; Magnino, Zaro, Pergreffi, Cotali (22’st Strizzolo); Battistella (1’st Oukhadda), Santoro, Corrado (1’st Cauz); Palumbo; Gliozzi (22’st Bozhanaj), Abiuso (29’st Manconi). A disp.: Seculin, Vandelli, Tremolada, Riccio, Mondele, Di Stefano, Oliva. All.: Bisoli Arbitro: Baroni di Firenze (Liberti e Belsanti; IV ufficiale Burlando; Var Meraviglia, Avar Pagnotta) Rete:su rig. al 19’st. Note: spettatori 13.418, per un incasso lordo di 238.099,41 euro. Ammoniti Palumbo, Battistella, Pergreffi e Abiuso. Angoli: 3-4. ...