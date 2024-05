(Di venerdì 3 maggio 2024) Seduta positiva sui listinitici e futures sull'Europa in rialzo, sulla spinta dei titoli tecnologici, inai conti di. L'attenzione degli investitori oggi si posterà suisulUsa a partire dai salari non agricoli che potranno dare qualche spunto alla Fed delle prossime scelte sui tassi. Mentre Tokyo è rimasta chiusa per festività al pari delle Borse continentali cinesi lo yen è salito ai massimi da tre settimane. Il listino di Hong Kong brilla con una guadagno dell'1,4%. Giornata debole a Seul (-0,26%),invece Sidney (+0,55%).

Seduta positiva sui listini asiatici e futures sull'Europa in rialzo, sulla spinta dei titoli tecnologici, in scia ai conti di Apple . L'attenzione degli investitori oggi si posterà sui dati sul lavoro Usa a partire dai salari non agricoli che potranno dare qualche spunto alla Fed delle prossime ... Continua a leggere>>

Borsa: bene l'Asia in scia a apple, attesi i dati sul lavoro Usa - Seduta positiva sui listini asiatici e futures sull'Europa in rialzo, sulla spinta dei titoli tecnologici, in scia ai conti di apple. (ANSA) ... Continua a leggere>>

apple: utili e fatturato in calo nel I trimestre 2024. Ma titolo fino a +7% con annuncio buyback record - Il fatturato è ammontato a $90,75 miliardi, in flessione del 4% su base annua, ma a un livello superiore rispetto ai $90,01 miliardi attesi. Continua a leggere>>

Le azioni salgono mentre svaniscono i timori di un rialzo dei tassi della Fed, apple sul ponte - Per la prima volta in quasi due anni, i prezzi delle case non sono diminuiti in nessuna delle principali aree metropolitane degli Stati Uniti a causa ... Continua a leggere>>