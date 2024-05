Duello tv tra Schlein e Meloni - ma su che canale? Testa a testa tra Bruno Vespa ed Enrico Mentana

Jorge Martin è caduto quando mancavano quindici giri al termine del GP di Spagna 2024, quarta tappa del Mondiale MotoGP andata in scena sul circuito di Jerez . Il centauro della Ducati Pramac è finito nella ghiaia quando si trovava al comando della gara, tallonato in maniera garibaldina dallo ... Continua a leggere>>

Altra nottata NBA che disegna un altro po’ gli equilibri della lega in vista dei playoff. Vittoria importante per i Minnesota Timberwolves, che passano sul campo degli Utah Jazz per 100-119 e rimangono al terzo posto ad Ovest, in scia ad Oklahoma City Thunder e Denver Nuggets; è Anthony Edwards a ... Continua a leggere>>