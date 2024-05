Salvezza Manca un punto - o forse no tutti gli scenari

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di venerdì 3 maggio 2024) Due partite alla fine. Centottanta minuti dopo i quali il Modena conoscerà il suo destino. La sconfitta di mercoledì nel derby con la Reggiana ha in qualche modo complicato leggermente le cose per quel che riguarda la, che si può considerare ad un passo ma non ancora acquisita al cento per cento. La quota per la certezza del mantenimento matematico della categoria ora è certa, ovvero 44: il Modena ha ora a disposizione due gare per conquistare ilnte, quella di domenica al Braglia con il Como (match non facilissimo, i lariani con una vittoria festeggerebbero la Serie A con un turno di anticipo) e la trasferta di Lecco, contro una squadra già matematicamente retrocessa. Una partita, quest’ultima, sulla carta più che abbordabile, ma la storia pallonara insegna che sono proprio queste le gare che nascondono i ...