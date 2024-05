Primavera Le titane cedono all’Inter e chiudono al penultimo posto

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di venerdì 3 maggio 2024) L’ultima di campionato non porta in dote un risultato utile alle ragazze delladella San Marino Academy, sconfitte dcon un 4-0 che ha in Viviani l’indiscussa protagonista. La numero 9 nerazzurra è infatti la firmataria della tripletta che mette totalmente al sicuro il successo della sua squadra, e che completa uno score inaugurato da Fadda al 37’. Lealdel girone mentre l’Inter scavalca in un colpo solo Sassuolo e Milan e guadagna le final four da seconda alle spalle della Roma. San Marino Academy: Basile; Falvo (31’ Benedettini), Giannotti, Modesti (83’ Gianni), Ghio, Lombardi, D’Angelo (46’ Bruciaferri), De Marsico, Penta (62’ Luccaroni), Pirini, Cuciniello (83’ Demiraj). All.: Zaghini.. Girone 1 (22ª ...