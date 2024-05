I risultati della trentaseiesima giornata Che bagarre per i playoff e i playout

(Di venerdì 3 maggio 2024) Il primo maggio si è giocata ladel campionato di serie B. Grazie al pareggio conquistato al San Nicola, torna in serie A il Parma. C’ènella zona, visto che anche Cosenza, Pisa e Cittasperano di rientrare nella corsa promozione. In coda Ascoli, Ternana e Bari proveranno ad evitare la retrocessione diretta negli ultimi centottanta minuti di gioco. Questi i: Cremonese - Pisa 2-1; Ascoli - Cosenza 0-1; Catanzaro - Venezia 3-2; Como - Citta2-1; Spezia - Palermo 1-0; Sudtirol - Ternana 4-3; Bari - Parma 1-1; Feralpisalò - Brescia 2-2; Lecco - Sampdoria 0-1; Reggiana - Modena 1-0 La classifica: Parma 74; Como 71; Venezia 67; Cremonese 63; Catanzaro 60; Palermo 52; Sampdoria 49 (con 2 punti di penalizzazione ...

