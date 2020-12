Psicologia | è morto James Flynn | scoprì il quoziente intellettivo progressivo

(Di sabato 12 dicembre 2020) Washington, 12 dic. - (Adnkronos) - Lo psicologo e filosofo neozelandese naturalizzato statunitenseRobert, il cui nome è legato alla scoperta che il(QI) è cresciuto nel XX secolo ("effetto") e al dibattito sul ruolo delle componenti genetiche e ambientali dell'intelligenza umana, èieri, venerdì 11 dicembre, al Williams Retirement Village di Dunedin, in Nuova Zelanda, all'età di 86 anni. L'annuncio della scomparsa è stato dato oggi dalla sua famiglia. Il professoreha svolto tutta la carriera accademica negli Usa, insegnando alla Hoover Institution della Stanford University, alla Cornell University e alla Princeton University. Era professore emerito presso l'Università di Otago, in Nuova Zelanda, dove ha ricevuto ...

(Adnkronos) - Oltre che nel campo della psicologia, Flynn è stato un intellettuale impegnato nella riflessione filosofica ed etica sulla modernità, con libri di successo internazionale. In Italia sono ...