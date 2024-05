Partiti i lavori per la realizzazione di 177 posti letto - De Luca | AORN Caserta eccellenza campana

(Di martedì 21 maggio 2024). “L’Azienda Ospedaliera diè una delle eccellenze che abbiamo in Campania”. Con queste parole il governatore, Vincenzo De, ha inaugurato, stamattina, nell’Azienda Ospedaliera “Sant’Anna e San Sebastiano”, l’avvio deidi un’imponente e complessa opera di edilizia sanitaria, per ladi 177e servizi a supporto. L’intervento, finanziato con i fondi della Missione “M6.C2-1.2. Verso un ospedale sicuro e sostenibile” del Piano nazionale degli investimenti complementari (PNC) al Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Fondo opere indifferibili (FOI) per un costo complessivo di 54.395.000 euro, consentirà di costruire 4 nuovi edifici, uniti da un corpo centrale di collegamento, a seguito della demolizione di ...

Riapre al pubblico il museo Certosa - Mercoledì 22 maggio riapre dopo i lavori di restauro il Muce (Museo Certosa di Genova) Territorio, Storie, Culture, in via Ariosto 8, nel quartiere di Rivarolo.

SKY - Marchetti: "Il Napoli lavora per l'allenatore, non ha preso Conte per due motivi" - luca Marchetti, giornalista Sky ed esperto di mercato ... Sa trovare soluzioni invece di cercare alibi, sa valorizzare i giocatori lavorando in un club dove si può lavorare bene ma dove ci sono state ...

