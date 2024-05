Nicola Gatta consigliere del ministro Fitto per le aree interne

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di martedì 21 maggio 2024), attuale sindaco di Candela e ex presidente della Provincia di Foggia, è nominatodelper gli Affari europei, il Sud, le Politiche di Coesione e per il Pnrr, Raffaeleè esperto della Strategia Nazionale per le(Snai). In passato, è rappresentante dell’Unione delle Province d’Italia al Tavolo di Settore dedicato al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, istituito dal ministero per il Sud e la Coesione Territoriale. L'articolo proviene da Ildenaro.it.