Estrazioni del Lotto - Superenalotto e 10eLotto oggi martedì 21 maggio 2024

Milano, 13 maggio 2024 – Riparte la caccia al SupeEnalotto con il jackpot che vale 24 milioni e 100mila euro: domani sera, martedì sera 21 maggio, infatti sono in palio per chi dovesse centrare il “6”. Certo non sono i 101 milioni e spicioli vinti a Napoli venerdì 10 maggio ma è comunque un bel bottino. Ma vediamo quali sono i numeri che vengono estratti con maggior frequenza: 86-6-85-77-81-55.

ilgiorno

Superenalotto, è un numero ristrettissimo: bisogna affrettarsi, il rischio di perdere tutto all’improvviso è molto alto. Potrebbe non succedere mai. O magari potrebbe accadere, prima o poi. La verità è che non ha neanche senso starsene lì a rimuginare, perché è impossibile sapere in anticipo se la dea bendata ci bacerà un giorno, facendo in modo che la nostra vita cambi in maniera repentina.

ilveggente