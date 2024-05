Cormano - sorpreso a rubare dalle auto in sost - trovato con refurtiva e arrestato

Milano – Due anni da incubo. Continue richieste di soldi. minacce quotidiane. Fino a sabato sera, quando la polizia ha arrestato per estorsione un trentaquattrenne marocchino che dall'estate del 2022 tormentava la compagna, costringeva a farsi consegnare in varie tranche una cifra compresa tra 30mila e 40mila euro. La denuncia in Questura Il 17 aprile, una quarantenne moldava, residente a Cormano, si presenta all'ufficio denunce di via Fatebenefratelli per raccontare il suo calvario, mai rivelato in passato per paura delle possibili ritorsioni del compagno.

