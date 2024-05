Traffico Roma del 21-05-2024 ore 14 | 30

Luce Verde Roma ben trovati all’ascolto Traffico in coda sul tratto Urbano della A24 Roma Teramo tra via Filippo Fiorentini e Tor Cervara in uscita da Roma segnalato anche un incidente rallentamenti per Traffico intenso sulla via Flaminia tra via dei Due Ponti e via di Grottarossa in direzione del raccordo in corso lo ricordiamo uno sciopero dei taxi con siti in Piazza San Silvestro possibili deviazioni per diverse linee bus di zona proseguono i lavori di potatura in viale del Policlinico con chiusura tra Piazza Girolamo Fabrizio e viale dell’Università nelle due direzioni deviata la linea bus 649 maggiori informazioni su queste altre notizie sono disponibili sul sito Roma.

Roma infomobilità a cura di luce verde ACI e Roma servizi per la mobilità attenzione per un incidente sul tratto Urbano della 24 Roma L’Aquila code tra Viale Palmiro Togliatti e Tor Cervara in direzione del Grappa prudenza anche lungo il raccordo anulare in carreggiata interna camion in panne con code tra le uscite Laurentina è via del mare Oggi è sciopero nazionale dei taxi a Roma la protesta è prevista sino alle ore 22 garantiti solo i servizi per le categorie protette fino alle ore 17 in corso una manifestazione in piazza San Silvestro non si escludono disagio in tutta l’area circostante con deviazioni sia per il Traffico che per più di 10 linee bus in zona proseguono gli interventi di potatura al Flaminio in viale del vignola con chiusura al Traffico fino alle ore 17 tra Piazza Melozzo da Forlì e via Flaminia la linea 910 è deviata come i bus provenienti da piazza bambini analoga situazione su viale del Policlinico che resta chiuso durante l’orario di lavoro per taglio alberature lungo l’intero tratto tra il sottovia Ignazio Guidi e viale dell’Università deviati bus della linea 649 anche questa sera interventi notturni di rifacimento stradale lungo la Circonvallazione Gianicolense dalle ore 2-1 alle 6 di domattina riduzione di carreggiata nei pressi di via Quirino Majorana prestare attenzione alla segnaletica sul posto trasporto rallentata la circolazione per le metro B e B1 In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma

