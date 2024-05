De Luca - a rischio i fondi per il Policlinico di Caserta

(Di martedì 21 maggio 2024). “La Regione ha destinato 55 milioni di euro per il completamento delUniversitario di, ma i soldi sono nel piano di Sviluppo e Coesione presentato ad ottobre e su cui non c’è ancora l’accordo con il Governo. Quei soldi sono a”. Lo ha detto ail presidente della Regione Campania Vincenzo De. “È una vergogna – ha proseguito – che nessun politico della maggioranza dico nulla sui ritardi nello stanziamento deidi Sviluppo e Coesione”. I lavori per la costruzione delUniversitario di, opera la cui committente è l’Università della Campania Luigi Vanvitelli con la Regione che ha una quota di partecipazione importante, vanno avanti da più di 20 anni.

Caserta . "Ringrazio il ministro dell'Università e della Ricerca Sen. Bernini , che rispondendo dettagliatamente alla interrogazione parlamentare sul tema da me depositata, fa ulteriore chiarezza sulla annosa questione del Policlinico di Caserta . Il ministro ha condiviso la necessità di garantire la tempestiva conclusione di un'opera di estrema importanza per la sanità campana e per la tutta la comunità universitaria, e finalmente , grazie al Governo Meloni , i Caserta ni e tutto il territorio possono contare sull'impegno concreto a superare un'odissea durata davvero troppo a lungo.

