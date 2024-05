(Di martedì 21 maggio 2024) Laresta in attesa della decisione di. Come scrive oggi il Messaggero, riportando un virgolettato del ds, la società biancoceleste...

La Lazio è già al lavoro in vista della prossima stagione. Domenica sera la gara col Sassuolo sarà utile per certificare la partecipazione... calciomercato

Calciomercato Lazio | Kamada, tra rinnovo e Crystal Palace: Fabiani fa chiarezza - Calciomercato lazio | Kamada, tra rinnovo e Crystal Palace: fabiani fa chiarezza - CALCIOMERCATO lazio - Il futuro di Kamada verrà definito nel giro di pochi giorni. Il centrocampista giapponese entro il 30 maggio dovrà decidere se applicare la clausola per ... lalaziosiamonoi

Lazio, Fabiani sul futuro di Kamada: «Non deve dirci nulla in anticipo. Deve solo fare una cosa. Noi attendiamo» - lazio, fabiani sul futuro di Kamada: «Non deve dirci nulla in anticipo. Deve solo fare una cosa. Noi attendiamo» - lazio, fabiani sul futuro di Kamada: «Non deve dirci nulla in anticipo. Deve solo fare una cosa. Noi attendiamo». Le parole del Ds Come riporta Il Messaggero, il futuro di Daichi Kamada è un tema cald ... lazionews24

Lazio, Fabiani a lavoro: non solo l’accordo con Kamada, torna l’Interesse per Casadei - lazio, fabiani a lavoro: non solo l’accordo con Kamada, torna l’Interesse per Casadei - Per i nuovi ingaggi, la lazio ripesca l’idea Cesare Casadei, classe 2003, centrocampista centrale, che può fare anche da mediano e da trequartista, attualmente in forza al Chelsea. fabiani ha già ... sportpaper