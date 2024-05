chiusura record per “Viva Rai2!”. Boom di visualizzazioni su RaiPlay, Ciannamea: “ Fiorello è entrato nella storia della tv” chiusura trionfale per “Viva Rai2!” che nell’ultimo appuntamento ha fatto segnare il record assoluto di share con il 24.3 per cento e 1 milione 299 mila telespettatori. Il programma di Fiorello si è rivelato un evento sociale di grandissima rilevanza sottolineato anche dalle oltre 21 milioni di visualizzazioni su RaiPlay. 361magazine

La musica a palla alle 7 di mattina non c’è più, né i balletti, la folla del pubblico alle transenne, le risate nello studi o circondato dal plexiglass, tutto finito. Dopo un’intera stagione di levatacce all’alba, Fiorello si è presentato di buon’ora oggi domenica 12 maggio al Foro Italico per dare un ultimo saluto agli studi di «VivaRai2!» . Sono ormai lontanissimi i ricordi delle beghe con i vicini di casa in via Asiago, tormentati dai rumori della festa che ogni mattina accompagnava le puntate dello show di Fiorello . open.online

Fiorello e VivaRai2 lasciano anche Rai Play, contenuti in scadenza sulla piattaforma - fiorello e vivarai2 lasciano anche Rai Play, contenuti in scadenza sulla piattaforma - Sono in scadenza i contenuti di vivarai2 su Rai Play. fiorello non tornerà a condurre il format che aveva portato la seconda rete Rai a un record di ascolti ... fanpage

Fiorello a Urbino per la consegna del Sigillo di Ateneo: «Mamma sognava una laurea, ce l'abbiamo fatta» IL VIDEO - fiorello a Urbino per la consegna del Sigillo di Ateneo: «Mamma sognava una laurea, ce l'abbiamo fatta» IL VIDEO - URBINO - E' il giorno della cerimonia di Conferimento del Sigillo di Ateneo dell'Università di Urbino a Rosario fiorello che intrattiene in pubblico con la Lectio Magistralis ... corriereadriatico

Fiorello fa irruzione ad un addio al nubilato: cosa è successo. VIDEO - fiorello fa irruzione ad un addio al nubilato: cosa è successo. VIDEO - In un ristorante di Roma, lo showman ha scherzato con la festeggiata e con le sue amiche, tra selfie e preziosi consigli sul matrimonio: "Non è facile!" Durante l’ addio al nubilato con le amiche, una ... tg24.sky