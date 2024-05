LIVE Giro d’Italia 2024 - tappa di oggi in DIRETTA | la fuga non riesce ad andare via

(Di martedì 21 maggio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALA CLASSIFICA GENERALE DELBEN O’CONNOR FURIOSO: “SONO DEI DINOSAURI” 15.09 E per il gruppo va bene così: il quartetto di testa ha un minuto di vantaggio. 15.06 Si ricompone dunque la coppia Maestri-Alaphilippe, che a Fano ha caratterizzato la frazione con il successo del transalpino. 15.04 Gli altri due insono Andrea Piccolo (EF Education Easypost) e Mirco Maestri (Polti-Kometa). 15.03 In questo tentativo di quattro uomini ci sono Davide Ballerini (Astana-Qazaqstan) e Julian Alaphilippe (Soudal-Quick Step). 15.02 Dopo mezz’ora di corsa siamo addirittura ai 58 km/h di velocità media. 15.01 Ora sino in quattro uomini ad aver preso il comando. C’è però la Movistar che lavora alacremente per non farvia la ...

14.10 Proviamo a ricapitolare la situazione: già da ieri le previsioni non volgevano al sereno, c'è quindi stata una riunione per stabilire cosa fare. Ne sono scaturite tre soluzioni: la prima prevedeva di correre la tappa normalmente; la seconda, decisamente arzigogolata, di neutralizzare la corsa una volta arrivati in cima all'Umbrailpass per permettere ai corridori di cambiarsi e poi di ripartire.

14.27 Gruppo praticamente pronto, con i corridori che sono vicini alla parte nza e si stanno riparando sotto un benzinaio. 14.26 Ci apprestiamo a vivere una tappa mutilata ma che si annuncia comunque spettacolare. parte nza in discesa e quindi velocità che sarà subito altissima, con la fuga che sarà ambitissima e faticherà parecchio ad uscire dal gruppo.

14.44 Nessuno al momento si riporta sull'azzurro della Israel-Premier Tech che anche lo scorso anno si fece notare con delle buone prestazioni tra la seconda e la terza settimana. 14.41 Per Frigo ora 15" di vantaggio. 14.39 Però non riescono a raggiungere Frigo.

LIVE Giro d'Italia 2024, tappa di oggi in DIRETTA: percorso rivoluzionato, si parte alle 14.25 dopo il trasferimento sui mezzi - 14.14 Dopo un lungo tira e ...