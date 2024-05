Nasce il Distretto Diffuso del Commercio Appia Felix - ne fanno parte Casapull - San Prisco e Curti

Via libera della Regione, Nasce il Distretto del commercio della Martesana, 5 comuni, 2.215 imprese in rete, è questa la prima ricchezza di Pessano – capofila - Cambiago, Gessate, Bellinzago, Pozzuolo che hanno costruito il progetto passo dopo passo con Confcommercio Milano, Lodi, Monza e Brianza. Dall’agricoltura al manifatturiero, dalla ristorazione al trasporto, dagli studi professionali alle costruzioni, qui non procederanno più in ordine sparso, ma coordinati da una cabina di regia.

