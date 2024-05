Tragedia ad alta quota sul volo Londra-Singapore | un morto e 30 feriti Panico a bordo video

(Di martedì 21 maggio 2024) Un Boeing 777-300ER diAirlines ha effettuato un atterraggio di emergenza a Bangkok, Thailandia, dopo aver attraversato una violenta turbolenza in. Una persona ha perso la vita — non è chiaro, al momento, se si tratti di un passeggero o di un assistente di—. E altre trenta risultano ferite. IlSQ321 era partito daHeathrow ed era diretto a. Secondo una prima ricostruzione, il jet era decollato da Heathrow lunedì 20 maggio alle 23.38 ora italiana. Una volta nel Mare delle Andamane ha incontrato una forte turbolenza, di quelle etichettate come «Cat» (Clean air turbulence): si tratta di un fenomeno improvviso e violento – ricostruisce il Corriere- perché avviene in una parte priva di nuvole e quindi non visibile sui radar ...

Quando in alta montagna c’è troppa neve , le cerve preferiscono partorire a valle, spesso vicino alle strade. Quando succede, aumenta il rischio sia per gli automobilisti sia per le mamme e i cuccioli che si trovano ad attraversare le vie trafficate. Solo nel mese di aprile, in Valtellina , si sono registrati 56 incidenti stradali – circa due al giorno – causati da animali selvatici, in parti colare cervi e caprioli. ilgiorno

L’arrivo solitario di Re Pogacar al Mottolino, al termine della tappa più dura del Giro e su uno strappo finale con pendenze anche del 20%, è già un’immagine iconica della corsa rosa ma del ciclismo in generale. Uno spot unico per Livigno, per la Valtellina, per la Lombardia e per tutta l’Italia perché le immagini dell’impresa di Pogacar, ormai vincitore del Giro dall’alto di una supremazia imbarazzante, hanno fatto e stanno facendo il Giro del mondo. ilgiorno

Bento ha detto sì all'Inter, ma la Premier League è un pericolo. Poi caccia alla quarta punta - Bento ha detto sì all'Inter, ma la Premier League è un pericolo. Poi caccia alla quarta punta - Le linee guida del mercato in entrata per l'Inter difficilmente cambieranno e l’autofinanziamento rimarrà la regola da seguire. Ipotizzare una cessione di un big entro il 30 giugno per rientrare subit ... gazzetta

Forti turbolenze sul volo Londra-Singapore, un morto e 30 feriti - Forti turbolenze sul volo Londra-Singapore, un morto e 30 feriti - Tragedia ad alta quota sul volo SQ321 della Singapore Airlines diretto da Londra a Singapore. A causa di una severa turbolenza in cui è incappato l'aereo, un passeggero è morto e… Leggi ... informazione

Violenta turbolenza in alta quota per il volo Londra-Singapore: morto un passeggero, altri 30 feriti - Violenta turbolenza in alta quota per il volo Londra-Singapore: morto un passeggero, altri 30 feriti - Un volo della Singapore Airlines, diretto da Londra a Singapore, è stato costretto a un atterraggio di emergenza all’aeroporto di Bangkok a causa di “gravi turbolenze” che hanno causato la morte di un ... ilfattoquotidiano