Wine&Thecity - staffetta di appuntamenti all’insegna del binomio food&wine

(Di martedì 21 maggio 2024) Wine&Thecity entra nei ristoranti e nei grandi hotel di Napoli per unadidelfood&wine. Un’occasione per visitare nuovi indirizzi, per esplorare la cucina d’autore e assaggiare vini provenienti dalle migliori aziende vinicole italiane. Si comincia il 22 maggio a Chiaia per una giornata dedicata ad aperitivi e cene esclusive: Joca Restaurant è la novità del quartiere: in vico Sospiri è il nuovo ristorante dello chef Gianluca D’Agostino, già Stella Michelin al Veritas restaurant, che per la serata punta i riflettori sul suo format di tapas bar: per l’occasione lo chef realizzerà una tapas di tonno alletterato tataki e zucchine all’aceto di mele Aceto Andrea Milano in abbinamento ai vini tutti a Denominazione di Origine Controllata di Salvatore Martusciello lo chef ha ...