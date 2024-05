Fedez e Iovino trovano un accordo | il caso della rissa a Milano si chiude senza denunce

Milano, 21 maggio 2024 – Pace fatta tra Fedez e Cristiano Iovino? Il rapper milanese e il personal trainer romano avrebbero raggiunto un accordo transattivo in base al quale, tra l'altro, il 36enne rinuncerà ad eventuali azioni penali nei confronti del 34enne. Lo confermano fonti legali in merito ad un'anticipazione comparsa su Dillinger News, sito di Fabrizio Corona, riguardo la presunta aggressione avvenuta nella notte tra il 21 e il 22 aprile scorso in via Traiano, a Milano.

ilgiorno

Fedez e Iovino hanno trovato un accordo. L’indiscrezione lanciata da Dillinger News, il sito di Fabrizio Corona, è stata confermata da fonti legali all’Ansa. Iovino avrebbe accettato di non procedere legalmente contro il rapper. In questo modo, se non c’è la querela (Iovino a tempo fino a fine luglio) le accuse di percosse e lesioni cadranno. Iovino rinuncia ad azioni penali La nota dell’Ansa: Fedez e Cristiano Iovino hanno raggiunto un accordo transattivo in base al quale, tra l’altro, il personal trainer rinuncerà, da quanto si è appreso, ad eventuali azioni penali nei confronti del rapper.

ilnapolista