Promuovi La Tua Musica | ecco i vincitori della tappa toscana

(Di martedì 21 maggio 2024) CHIANCIANO TERME – Sabato 18 maggio, nel suggestivo scenario del Palamontepaschi di Chianciano Terme, si è tenuta ladel Tour Contest ideato da Fanya Di Croce. Oltre cinquanta artisti provenienti da tutta Italia si sono esibiti sul palco, coinvolgendo il pubblico in un intreccio emozionante di generili e di interpretazioni di altissimo livello. Ospite dell’evento Be Klaire, giovane protagonista del panoramale italiano, nato artisticamente proprio sul palco diLa Tuae reduce dal successo ottenuto su X Factor. “Il nostro plauso più sentito – ha dichiarato Fanya Di Croce – è per tutti gli artisti che hanno portato sul nostro palco la loro”. Isono: Miglior testo: Giovanni ...