Terremoto Napoli - annuncio di Manfredi sul Maradona | Danni? Vi dico come stanno le cose

(Di martedì 21 maggio 2024) Le dichiarazioni del primo cittadino napoletano sulle conseguenze dello sciame sismico di queste ore. Giorni molto difficili per l’intera città di, che deve far fronte alle preoccupazioni derivate dal fenomeno del bradisismo, decisamente ricorrente nei Campi Flegrei, area sensibilmente a rischio per la presenza di un grande complesso vulcanico. Le continue scosse dinon lasciano dormire sonni tranquilli ai cittadini, i quali temono di assistere a un ulteriore peggioramento della situazione che metterebbe a serio rischio l’ordinario andamento delle proprie vite. Proprio nella giornata di ieri, e più precisamente alle ore 20:10, la più forte scossa, di magnitudo 4.4, ha colpito la città insieme al conseguente sciame di terremoti che ha intimorito l’intera città die non solo. In queste ore sono in corso le ...

