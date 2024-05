Medallia - così cambia l’ascolto dei dipendenti grazie all’intelligenza artificiale

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di martedì 21 maggio 2024) In ambito professionale e in modo trasversale in tutti i settori, la Employee Experience riveste oggi un ruolo sempre più importante. Con il termine si intende l’esperienza lavorativa deinella sua totalità: dalle prime fasi di contatto con l’azienda, all’assunzione, all’esperienza lavorativa quotidiana, fino all’eventuale uscita del lavoratore dalla società. Se fino a poco tempo fa l’investimento riguardava solo l’esperienza del cliente (destinatario del prodotto e interlocutore primario in termini di guadagno) oggi le imprese e i datori di lavoro in generale, riconoscono quanto sia importante puntare anche sull’esperienza deiche, solo se appagati, diventano una risorsa su cui investire quotidianamente, contribuendo alla produttività., Inc., azienda leader nella gestione dell’esperienza e presente da ...