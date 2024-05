Gérard Depardieu ha aggredito il paparazzo Rino Barillari a via Veneto | “Mi ha preso a pugni”

(Di martedì 21 maggio 2024) La denuncia di, che ha raccontato di essere statodafuori il locale Harry's bar in viaa Roma. Ora è in ospedale per ricevere le cure mediche.

Barillari picchiato da Depardieu in via Veneto: il fotoreporter in ospedale - Una sorpresa evidentemente non gradita: la compagna dell'attore francese tenta di bloccare il fotoreporter 79enne, gli afferra un braccio e lui cerca di divincolarsi, ma a quel punto Depardieu, prima ...

Il movimento #MeToo al Festival di Cannes 2024, cosa succede - L'attore Gérard Depardieu sarà invece processato nel mese di ottobre per violenza sessuale e per molestie ai danni di due donne. Ancora, secondo un'inchiesta della rivista Elle , il produttore ...