Prende la moglie a martellate e le stacca un orecchio a morsi | La tv accesa per coprire le urla

Aggredisce la moglie a martellate e le stacca a morsi una parte dell' orecchio : l'ennesima storia di follia e violenza arriva da San Mauro Pascoli, in provincia di Cesena. La donna è ora ricoverata in ospedale, dove è stata sottoposta a un intervento chirurgico per le ferite all' orecchio . L'uomo, invece, 40 anni, è fuggito ed è ricercato dai carabinieri. liberoquotidiano

Verona , 10 maggio 2024 – Incidente mortale nella notte a Bosco di Sona, in provincia di Verona , dove un’ auto si è schiantata contro un albero a bordo strada e ha preso fuoco : una donna di 51 anni ha perso la vita dopo essere stata soccorsa e il marito è rimasto gravemente ferito. L'incidente è avvenuto poco dopo la mezzanotte. L’incidente Secondo una prima ricostruzione, l' auto su cui viaggiava la coppia è sbandata, per cause da definire, ed è finita contro un platano lungo la Strada regionale 11. ilrestodelcarlino

Le ha massacrato il volto . Come a volerla distruggere, cancellare per sempre. E poi ha chiamato la polizia per denunciarsi. E’ successo a Parma , dove si è consumato l’ennesimo, feroce femminicidio. Un 76enne ha ucciso la moglie , coetanea. Stamattina, intorno alle 8.30, ha armato il fucile da caccia e nella loro abitazione in via Marx le ha spara to in pieno volto . dayitalianews

Processo Amato, in aula le chat di Isabella e il marito. Lei soffriva per il tradimento - Processo Amato, in aula le chat di Isabella e il marito. Lei soffriva per il tradimento - Il medico è accusato di avere ucciso moglie e suocera con un mix di farmaci. In aula una marescialla dei Carabinieri ha ripercorso i messaggi tra i due ... rainews

Presidenza Siria, la first lady Asma Al Assad malata di leucemia - Presidenza Siria, la first lady Asma Al Assad malata di leucemia - (ANSAmed) - ROMA, 21 MAG - La presidenza siriana ha comunicato poco fa che la first lady, Asma al Assad, è rientrata in terapia anti-tumore dopo aver annunciato cinque anni fa di aver "sconfitto il ca ... ansa