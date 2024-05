Paparazzata non gradita - Depardieu aggredisce Barillari | Calci e pugni

(Di martedì 21 maggio 2024) Rivive in tutto la Dolce vita romana di via Veneto. Persino negli attacchi ai paparazzi, anzi al paparazzo: Rino, The king per antonomasia. A pranzo all'Harry's bar di via Veneto c'è Gerard. Secondo l'Adnkronos sta pranzando insieme alla compagna e ad altre quattro persone ai tavolini all'aperto.lo nota e sfodera la macchinetta per scattare foto. L'Adnkronos scrive: “occhio veloce, scatto fulmineo, il king sfodera la sua macchina fotografica, si avvicina al tavolo e con il sorriso flasha i commensali. Una sorpresa evidentemente non”. Infatti, secondo la ricostruzione, la compagna dell'attore francese avrebbe cercato di bloccare il fotoreporter 79enne e, prima gli avrebbe tirato del ghiaccio addosso. Poi, sempre secondo indiscrezioni, avrebbe ...

La denuncia di Rino Barillari , che ha raccontato di essere stato aggredito da Gérard Depardieu fuori il locale Harry's bar in via Veneto a Roma. Ora è in ospedale per ricevere le cure mediche.Continua a leggere fanpage

Rino Barillari picchiato da Depardieu: «M'ha dato tre cazzotti». L'aggressione dopo la "paparazzata" in via Veneto - Rino barillari picchiato da depardieu: «M'ha dato tre cazzotti». L'aggressione dopo la "paparazzata" in via Veneto - Incredibile a Roma. Momenti di paura per il king dei paparazzi, Rino barillari, che intorno alle 14 di oggi - martedì 21 maggio - all'Harry's Bar di via Veneto ha beccato ... leggo

Rino Barillari aggredito da Depardieu a via Veneto, The King dei paparazzi in ospedale: «Mi ha preso a pungni, calci anche dalla donna con lui» - Rino barillari aggredito da depardieu a via Veneto, The King dei paparazzi in ospedale: «Mi ha preso a pungni, calci anche dalla donna con lui» - Rino barillari, "The King" dei paparazzi, aggredito da Gérard depardieu sulla strada della Dolce Vita, via Veneto. E' avvenuto nel primo pomeriggio. A raccontare l'episodio, lo stesso fotoreporter che ... corriereadriatico

Rino Barillari picchiato da Gerard Depardieu a via Veneto: "Tre pugni al volto" - Rino barillari picchiato da Gerard depardieu a via Veneto: "Tre pugni al volto" - Rivive in tutto la Dolce vita romana di via Veneto. Persino negli attacchi ai paparazzi, anzi al paparazzo: Rino barillari , The king per ... iltempo